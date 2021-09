Atalanta - Fiorentina, Gasperini si lamenta: "Noi tra i più penalizzati dal calendario"

È già giorno di vigilia per l'Atalanta, che domani affronterà la Fiorentina nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Per la squadra bergamasca - ma in verità per moltissime altre compagini italiane - partirà un vero tour de force, da vivere tra campionato e competizioni europee. Sull'argomento s'è focalizzato Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa: "La situazione è quella che conosciamo, praticamente giovedì è stato il primo giorno per tanti dopo la partita di Bologna e domani si gioca. Ma questo è il calendario, riguarda tante squadre. L'Atalanta è stata una delle più penalizzate, ma superato questo discorso c'è la partita contro la Fiorentina. Dobbiamo rientrare velocemente nel campionato".

INFERMERIA - La situazione si fa ancor più difficile dando un'occhiata all'infermeria. Zapata appena recuperato, Muriel out e Ilicic alle prese con un mal di schiena. Il tecnico ha fatto il punto della situazione: "Zapata secondo me sta bene, si sta allenando con la squadra. Lo vedo recuperato, farà parte della squadra, ma non so se dall'inizio o se partirà dalla panchina. Muriel? Non conto molto su di lui, la sensazione è che dovrà stare fuori parecchio. Spero di recuperarlo dopo la sosta, se riusciremo a metterlo in campo una partita prima sarò contento. Ma è un bel guaio. Ilicic si è presentato con il mal di schiena, spero che possa recuperare. Musso o Sportiello? Deciderò domani".

