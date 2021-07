Atalanta, Freuler: “Molti hanno cambiato allenatore, sarà un campionato difficile”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club bergamasco, Remo Freuler ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo campionato di Serie A. Di seguito le parole del centrocampista dell'Atalanta che preannuncia un campionato difficile e con molti protagonisti: "Come ogni anno iniziamo da zero, le altre si stanno migliorando quindi diventa una stagione molto difficile. Molti hanno cambiato gli allenatori, anche tra le squadre che hanno fatto meglio negli ultimi anni, mi aspetto un anno molto difficile perché tutti si sono migliorati. Come negli anni precedenti abbiamo tre competizioni, la preparazione è molto dura ma dobbiamo farlo per tre competizioni. Lavoriamo per essere pronti sin da agosto".