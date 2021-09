Atalanta, Gasperini: "In Italia episodi arbitrali sempre nella stessa direzione"

Un inizio di stagione un po' stentato quello dell'Atalanta che nelle prime 3 giornate di Serie A ha raccolto soltanto 4 punti. Le ultime due gare hanno portato un pareggio contro il Bologna e una sconfitta con la Fiorentina, ma secondo Gian Piero Gasperini la colpa non è stata dei suoi giocatori. L'allenatore della Dea, durante la conferenza stampa prima del match contro la Salernitana, ha fatto ancora riferimento agli episodi arbitrali controversi secondo la sua interpretazione: "Sia col Bologna che con la Fiorentina abbiamo raccolto un solo punto, ma sapete qual è stato il mio pensiero. Si cerca di archiviarle, ma sono stati episodi pesanti che in Italia si ripetono spesso, sempre nella stessa direzione. In queste ultime due partite negli episodi siamo stati sfortunati, diciamo così".