Atalanta, Gasperini infastidito: "Cos'è questa cosa di dover..."

L'Atalanta manda ko lo Sturm Graz al Gewiss Stadium, si riscatta dopo la sconfitta subita col Napoli e taglia il primo traguardo della stagione assicurandosi un posto nella prossima fase di Champions League. In conferenza stampa, al termine della gara, Gasperini ha risposto alle domande dei cronisti e a proposito di questo ha affermato: "Sono soddisfatto, questa vittoria non arrivava nel 2025. Abbiamo avuto un calendario duro in Champions League, siamo stati bravissimi a vincere tre trasferte. Se guardo le sette partite ci manca qualcosa, potevamo forse avere un punto o due in più. Era il traguardo. Cosa è tutta sta cosa di arrivare nei primi otto? Incomincia a darmi fastidio sta cosa di dover vincere lo scudetto o arrivare nelle prime otto. Ci sta tutto, ma questa squadra ha fatto un qualcosa di straordinario. C'è chi dice che questa squadra ha una rosa che può combattere per lo scudetto, io rispetto le idee di tutti, ma non mi lascio prendere dal fatto di aver perso col Napoli o che con la Juventus potevamo fare di più, io guardo la prestazione. A volte mi sento un po' fuori mentalità".

