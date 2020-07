Atalanta, Gasperini: "Mihajlovic? Non ero io che dovevo andare fuori"

Non solo calcio, nel match vinto dall'Atalanta sul Bologna nel primo tempo protagonisti sono stati i due mister: Gasperini e Mihajlovic. I due infatti in panchina hanno dato vita ad un battibecco molto acceso che alla fine ha portato all'espulsione del tecnico dei bergamachi. Al termine della gara lo stesso è tornato sull'argomento ai microfoni di Sky Sport: "Mihajlovic? Sorvoliamo subito. Parliamo del resto che è stata una partita difficile. L'Atalanta è una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori".

L'allenatore ha poi aggiunto in conferenza stampa: "Sono cose di campo. Si lamentavano molto per le situazioni in campo. Non mi è stato bene il giallo a tutti e due, non eravamo noi a contestare. Si sente tutto? Andate alla ricerca dei video, anzi degli audio".

