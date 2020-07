Atalanta - Bologna, che lite! Miha: "Non rompere il c****". Gasp: "Fai il fenomeno"

Duro scontro verbale tra Mihajlovic e Gasperini durante Atalanta - Bologna. Al 36' del primo tempo, dopo un fallo assegnato alla squadra ospite, Gasperini ha lanciato insulti nei confronti della panchina rossoblù. Immediata la risposta di Mihajlovic: "Che c... parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c...Vaff... vai". L'arbitro La Penna si è avvicinato alle panchine e ha estratto il cartellino giallo per entrambi, poi immediatamente il rosso a Gasperini. Prima di uscire l'atalantino si è rivolto prima all'arbitro: "Perché a me? Ma cosa fai! Tutta 'sta caciara qua". Poi, tutto infuriato, ha urlato verso il collega: "Fai il fenomeno".

