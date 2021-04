Atalanta, Gosens svela: "Chiesi la maglia a Ronaldo, la sua riposta mi fece vergognare"

L'Atalanta ha trovato in Robin Gosens un vero e proprio gioiello. Il calciatore ha deciso anche di scrivere un'autobiografia che uscirà nei prossimi giorni e in cui c'è anche un aneddoto molto curioso raccontato dal tedesco e che riguarda Cristiano Ronaldo: “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare… ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: ‘No!’. Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo”.

