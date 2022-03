Atalanta, il ritorno di Ilicic: segue l'allenamento a bordo campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da Zingonia arriva una bella notizia: Josip Ilicic è tornato in campo. Come riporta Tuttomercatoweb.com lo sloveno non si è ancora riunito al gruppo squadra dell'Atalanta, ma ha assistito all'ultimo allenamento dei compagni prima della sfida al Bayer Leverkusen. Gian Piero Gasperini non potrà convocarlo per gli ottavi di Europa League, poiché Ilicic è fuori dalla lista Uefa, ma la presenza a Zingonia lascia intendere la risoluzione dei problemi legati alla depressione e l'inizio del percorso verso il ritorno al calcio giocato.