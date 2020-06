Atalanta-Lazio, Agostinelli: “Gara fondamentale per i biancocelesti. Sulla squalifica di Gasperini…”

Mancano ormai solo due giorni e la Lazio tornerà in campo nella durissima sfida in casa dell’Atalanta, al Gewiss Stadium. A tal proposito ha detto la sua ai microfoni di Radiosei, l’ex centrocampista biancoceleste Andrea Agostinelli: “I bergamaschi hanno dimostrato di stare già in forma fisicamente, vediamo se saranno in grado di recuperare per mercoledì. In difesa concedono sempre qualcosa, e l’assenza di Pasalic che rappresenta un punto di forza peserà molto. Nonostante tutto per le Aquile sarà una sfida già fondamentale”.

GASPERINI – “Non vorrei che l’allenatore dell’Atalanta si sia fatto espellere per vedere meglio dall’alto il match contro i biancocelesti, vista l’assenza del pubblico. Ritengo sia strano che si faccia buttare fuori avanti di 4 gol contro il Sassuolo. La mia è una semplice provocazione, ma chissà che non sia strategia”.

Lazio, Adekanye: "Sogno di diventare come Immobile. Ora sfidiamo la Juve"

FORMELLO - Lazio, piano anti-Atalanta: ok Luis Alberto e Correa, sorpasso Cataldi

TORNA ALLA HOME PAGE