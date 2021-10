Atalanta - Lazio, dove seguire il match in tv e streaming

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno alla vittoria contro la Fiorentina, che la Lazio ha di fronte a sé il big match contro l'Atalanta. La squadra di Gasperini, nel turno infrasettimanale, ha superato in trasferta la Sampdoria in rimonta grazie all'autorete di Askildsen, il gol di Zapata e la magia di Ilicic. Ai biancocelesti, invece, è bastato il guizzo di Pedro per battere i viola all'Olimpico. Il fischio d'inizio del match arriverà alle 15 di sabato 30 ottobre 2021. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore a un TIMVISION BOX, a una console Xbox o PlayStation. Gli abbonati DAZN, poi, potranno assistere alla diretta anche in streaming collegandosi con il portale di riferimento di DAZN tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su smartphone e tablet.

