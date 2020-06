Atalanta - Lazio, la sconfitta spiegata tramite i numeri del match

Purtroppo ieri sera la Lazio non è riuscita ad imporsi sul campo dell'Atalanta. Una buona prima mezz'ora non basta, ma può dare un briciolo di speranza per il proseguo della stagione. I dati del match provano a spiegare perchè i bergamaschi hanno avuto la meglio.

I ragazzi di Gasperini hanno creato 19 occasioni da gol contro le 4 dei biancocelesti. I tiri effettuati sono stati 24 per i nerazzurri e 6 per la 'banda Inzaghi', mentre quelli dentro lo specchio della porta sono 7 contro 3. I passaggi sono riusciti maggiormente agli atalantini (84,4%). La Lazio ha percorso più km (113, 395).

I SINGOLI - Radu è il migliore per la precisione dei passaggi (93,3%), mentre Patric è il giocatore che ha toccato più volte il pallone (73). Jony ha fatto lo scatto più veloce e Cataldi ha mantenuto la velocità media più alta. Acerbi ha compiuto 13 disimpegni, invece Luis Alberto ha compiuto più tackle.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

