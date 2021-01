Atalanta - Lazio, Lazzari indica la strada giusta: "Avanti così" - FOTO

Nella vittoria della Lazio sull'Atalanta c'è sicuramente lo zampino di Manuel Lazzari. L'ex esterno della Spal, che in biancoceleste si è ritagliato un ruolo di primo piano, si è reso protagonista dell'ennesima ottima prova. Il classe '93, al termine della gara che ha portato i biancocelesti a quota 37 in classifica, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del match, indicando la strada giusta per continuare a riottenere i punti persi in quest'inizio di stagione: "Avanti così".

