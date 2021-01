Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Correa-Immobile dall'inizio, ci prova Luis Alberto

C'è poco tempo per pensare all'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, a distanza di pochi giorni la Lazio ha già la possibilità di rifarsi in campionato. Domenica al Gewiss Stadium (ore 15:00) Simone Inzaghi ritroverà alcuni titolari lasciati in panchina mercoledì. In primis Immobile e Correa che formeranno la coppia d'attacco, con Caicedo che tornerà tra i convocati. In difesa Radu prenderà il posto di Hoedt con Acerbi che tornerà in posizione centrale, mentre sulla destra si giocano una maglia Patric, Parolo e il neo arrivato Musacchio. Proverà a strappare una convocazione anche Luis Alberto, tornato ad allenarsi in campo ma le cui condizioni vanno monitorate. Nella Dea Gasperini punterà sui ritorni dal primo minuto di Ilicic e Zapata oltre a De Roon a centrocampo. Squalificato Gosens, da verificare anche le condizioni di Hateboer non convocato per la gara di Coppa Italia.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Ilicic; Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile