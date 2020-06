Atalanta - Lazio, Valentini: "Non è decisiva per lo Scudetto. Inzaghi meglio di Gasperini"

Antonello Valentini ha parlato a TMW Radio della sfida di stasera Atalanta - Lazio in chiave Scudetto: "Comunque vada a finire, la Lazio non sarà condizionata dal lottare fino alla fine per lo Scudetto. Anche una eventuale sconfitta a Bergamo non compromette nulla. La Juventus ha un calendario più facile, ma abbiamo visto che avendo già due partite di Coppa Italia giocate, i bianconeri hanno dimostrato di essere già più pimpanti fisicamente. E questo può giovare ai bergamaschi. Ma se la Lazio torna in campo con grinta e voglia come prima del Covid, può fare risultato".

TRA INZAGHI E GASPERINI - "Scelgo Inzaghi. Un ragazzo, giovane, preparato, che ha ampliato le sue conoscenze tecniche e poi ha una carica umana e una simpatia che me lo fa preferire all'altro. Mi piace però Gasperini per come fa giocare l'Atalanta. Sul piano umano però mi sembra un po' meno simpatico".

LOTITO E TARE FORTUNA DI INZAGHI - "A inizio stagione era in bilico e Lotito pensava di sostituirlo. Tare è un ammortizzatore umano straordinario e ha grandi capacità da ds. Inzaghi ha quella serenità che gli consente di convivere con Lotito".

ATALANTA - LAZIO, POLEMICHE E VELENI

ATALANTA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME