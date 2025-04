Atalanta-Lecce (di nuovo) a rischio rinvio: i giallorossi non si sono allenati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Il match di campionato tra Atalanta e Lecce valido per la trentaquattresima giornata di campionato torna nuovamente a essere a rischio. La gara si sarebbe inizialmente dovuta giocare venerdì 25 aprile, ma è stata rinviata per il grave lutto che ha colpito il mondo giallorosso, profondamente scosso per la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra di Giampaolo. Da qui la richiesta di rinvio del match e la decisione da parte delle Lega di spostare l’incontro di appena 48 ore, a domenica 27 aprile con fischio d’inizio alle ore 20.45. Una data che però non ha trovato il gradimento del Lecce, che avrebbe voluto tornare in campo solo dopo i funerali del giovane fisioterapista.

L’ambiente Lecce, squadra e città intera, è profondamente scosso per la perdita del fisioterapista Graziano Fiorita. La formazione giallorossa - riporta Goal.com - non si è allenata nella giornata di venerdì e non lo farà nemmeno sabato: troppo forte il dolore per tornare subito in campo. I due allenamenti saltati induco a pensare che difficilmente il Lecce scenderà in campo domenica sera al Gewsiss Stadium: una decisione che trova d’accordo la tifoseria giallorossa a anche una gran parte di sostenitori dell’Atalanta.

Il Lecce starebbe dunque valutando la possibilità di chiedere un nuovo rinvio: resta da capire se la Lega accetterà o se il Lecce, in caso di risposta negativa, deciderà comunque di non giocare. Se in caso di mancato nuovo rinvio il Lecce decidesse di non scendere in campo contro l’Atalanta, i giallorossi – come spiegato nel regolamento e dall'articolo 53, comma b, delle Noif – perderebbero la gara 0-3 a tavolino.

TORNA ALLA HOMEPAGE