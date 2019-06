Atalanta, Percassi: “Contro la Lazio abbiamo subìto un furto”

L'episodio è sempre quello, di cui tanto si è parlato. Atalanta - Lazio, finale di Coppa Italia, 25° minuto: De Roon calcia verso la porta di Strakosha, Bastos devia con il braccio in area di rigore e l'azione prosegue senza l'intervento del Var. Una svista importante, certamente, più o meno allo stesso livello di tante altre subite dalla Lazio in queste due stagioni. Poi la partita è proseguita per 75 minuti più recupero e i biancocelesti hanno battuto con merito un'Atalanta lontana dalla propria versione migliore, sconfitta sul piano del temperamento e dell'agonismo. A distanza di quasi 3 settimane, il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi è tornato sull'argomento ai microfoni di Bergamo Tv: “A inzio stagione l'obiettivo massimo era l'Europa League, abbiamo agganciato le nostre avversarie e lì è iniziata una sfida uno contro uno. Poi abbiamo vinto a Napoli, ma anche contro la Lazio. Dopo quella partita abbiamo pensato di poter andare in Champions league. In Coppa Italia invece meritavamo di più, abbiamo subìto un furto”.

