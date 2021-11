Atalanta, Percassi: "Plusvalenze? Ho chiesto ai miei se siamo a posto..."

Il caso delle plusvalenze in casa Juventus fa tremare non solo il club di Torino ma anche il resto del mondo del calcio. L'indagine denominata Prisma infatti non riguarderebbe solo i bianconeri. Intervistato da l'Eco di Bergamo il patron dell'Atalanta Antonio Percassi ha così commentato la vicenda: "Ho chiesto ai miei: siamo a posto? Mi hanno risposto: siamo a posto. Non ho altro da dire".

Lazio, un disastro lontano dall'Olimpico: i numeri in trasferta sono da retrocessione

Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Cataldi passo indietro, Felipe non pervenuto

TORNA ALLA HOME