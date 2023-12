Atletico Madrid, De Paul: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'Atletico Madrid ha avuto la meglio sulla Lazio. Al Metropolitano la partita è finita 2-0 per i Colchoneros, che si sono assicurati il primo posto nel girone di Champions League. Per analizzare la sfida, e il risultato della squadra, ai microfoni ufficiali del club spagnolo ha parlato il centrocampista Rodrigo De Paul. Ecco le sue parole: “L’obiettivo era prima qualificarsi e poi provare a farlo per primi. Penso che la squadra abbia fatto molto bene, per aver raggiunto l'obiettivo e per il modo in cui l'ha fatto, che è molto importante. Siamo felici. Avere una squadra molto completa, di alto livello, significa che possiamo fare rotazioni quando serve. Stiamo giocano tante partite, ora dobbiamo allenarci e poi viaggiare venerdì per due partite successive in casa.".