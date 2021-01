Atletico Madrid, Simeone dice "no" al figlio. Non sarà il Cholito il sostituto di Diego Costa

L'Atletico Madrid è al lavoro dopo l'addio di Diego Costa per portare alla corte di Simeone un nuovo attaccante. Fra i nomi accostati ai Colchoneros, c'era anche quello del figlio del Cholo, Giovanni Simeone, oggi al Cagliari. Anche i tifosi nei giorni scorsi avevano invaso i suoi profili social per farlo sbarcare a Madrid. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com però, il "no" alla trattativa sarebbe arrivato proprio da papà Diego, che non vorrebbe mischiare affetti familiari al lavoro. Restano in piedi invece le idee Milik, Isak e Lacazette.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI PRIMA DEL GENOA

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLE CORSIE ESTERNE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB