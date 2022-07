AURONZO GIORNO 1 - Lazio, Cataldi assente sul campo: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - E' iniziato ufficialmente il ritiro della Lazio 2022/23. Alle ore 10 di mattina, gli uomini di Sarri hanno fatto il loro ingresso sul prato verde dello Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. La prima fase di allenamento prevede, come al solito, il riscaldamento nel campetto adiacente. Tutti presenti tranne Danilo Cataldi che sta svolgendo allenamento differenziato in palestra. Con lui anche il classe 2003 Coulibaly. Probabile che il centrocampista romano si vedrà in campo a partire dai prossimi giorni.

Lista giocatori in campo: Lazzari, Pedro, Basic, Cancellieri, Romero, Radu, Luis Alberto, Ruggeri, Immobile, Zaccagni, Moro, Adeagbo, Kamenovic, Bertini, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Marinacci, Akpa-Akpro,

Porieri: Adamonis, Alia, Furlanetto.

Assente: Cataldi, Coulibaly