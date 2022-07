AURONZO GIORNO 14 - Lazio, Maximiano a colloquio con Grigioni prima della seduta

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore - Lalaziosiamonoi.it

Lo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore si prepara ad accogliere la prima seduta d'allenamento del quattordicesimo giorno di ritiro della Lazio. Ancora mezz'ora di attesa e poi la squadra scenderà in campo agli ordini di Sarri e del suo staff. Nel frattempo, sono già sul terreno da gioco due portieri, Maximiano e Adamonis, che hanno iniziato a lavorare agli ordini di Nenci e Grigioni. In particolare, l'estremo difensore ex Granada ha avuto un breve colloquio, di almeno quindici minuti, con il preparatore dei portieri prima di cominciare gli esercizi in programma.

TORNA ALLA HOMEPAGE