AURONZO GIORNO 14 - Lazio, problema per Casale durante l'allenamento: lascia il campo

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore - Lalaziosiamonoi.it

Problema per Nicolò Casale nel corso della seduta d'allenamento di questo pomeriggio ad Auronzo di Cadore. Il difensore della Lazio si è fatto male al ginocchio sinistro. Durante un'azione della partitella, il piede si è "impuntato", con la conseguente iperestensione del ginocchio. Il calciatore è rimasto a terra, ha ricevuto le cure del caso da parte dello staff medico ma poi è stato costretto ad abbandonare il campo. Allenamento che finisce in anticipo per lui, così come per Luis Alberto: ma per il "Mago" si tratterebbe solo di una questione di gestione delle energie.

TORNA ALLA HOMEPAGE