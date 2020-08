AURONZO GIORNO 3 - Lazio, domani pomeriggio si riposa: non è previsto allenamento

Mentre la Lazio sta iniziando l'allenamento allo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, all'esterno del centro sportivo è stato comunicato che nella giornata di domani, 28 agosto 2020, non si svolgerà la seduta di lavoro pomeridiana. Dunque, al termine della giornata odierna, in cui sono previste le consuete due sessioni, la squadra tornerà in campo domani mattina, per poi prendersi qualche ora di relax fino alla mattinata seguente.

