Serie A, visiera e buon senso per tornare allo stadio: la proposta del dr. Nanni

La riapertura degli stadi è uno dei temi caldi in vista della prossima stagione di Serie A. I tifosi vogliono tornare a seguire in prima persona le rispettive squadre e con un programma con regole ben precise e con ingressi contingentati la soluzione appare possibile. In particolare, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il dottor Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna e membro della commissione medica della Figc, ha avanzato una proposta che prevede l'utilizzo delle visiere sugli spalti, quelle usate anche da medici e parrucchieri. "Può essere una soluzione importante per riportare i tifosi nello stadio, è un dispositivo che riduce gli eventuali pericoli di contagio di fronte ad un assembramento nel momento dell'entrata e dell'uscita degli spettatori da un impianto. Renderebbe anche più complicati gli abbracci, i baci e le scene di esultanza che potrebbero diventare un momento di pericolo"

