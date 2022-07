AURONZO GIORNO 4 - Lazio, Immobile ancora assente: Ciro assiste all'allenamento da bordocampo

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Giornata di riposo per Ciro Immobile che, ad Auronzo di Cadore, salta la doppia seduta odierna. Per il capitano della Lazio non dovrebbe trattarsi di niente di grave, ma semplicemente di un po' di lavoro in palestra in questo quarto giorno di ritiro. L'attaccante più prolifico della storia del club ha assistito all'allenamento pomeridiano della squadra da bordo campo a braccia conserte insieme allo staff di mister Sarri, per poi rientrare negli spogliatoi con Stefan Radu.