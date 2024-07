AURONZO GIORNO 4 | Lazio, Tavares è arrivato in ritiro: il saluto con Baroni - FOTO

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Nuno Tavares ha raggiunto il ritiro di Auronzo di Cadore. Il terzino portoghese, che si è trasferito dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto, dopo aver svolto nel pomeriggio di ieri le visite mediche a Formello e firmato il contratto con la Lazio, questa mattina è partito per le Tre Cime di Lavaredo. Al momento del suo arrivo nell'hotel dove alloggia la squadra, ha avuto modo di conoscere il suo nuovo allenatore Marco Baroni che, come si nota dalle foto sottostanti, è stato tra i primi ad accoglierlo.

Pubblicato il 14-07 alle 13:16