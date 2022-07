AURONZO GIORNO 5 - Lazio - Auronzo, le probabili formazioni: prima amichevole

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Primo test sotto le Tre Cime di Lavaredo per la nuova Lazio di Sarri. Aspettando di vedere in campo gli acquisti, il tecnico si affida ai calciatori che sono partiti fin dal primo giorno di ritiro (eccezion fatta per Patric che si è aggiunto poco dopo). Subito due assenze pesanti: la prima è quella di Immobile, che ieri non si è allenato con i compagni né la mattina né il pomeriggio. Problemi anche per Radu, fermatosi a metà seduta per un fastidio all'adduttore. A sostituire il difensore sulla sinistra sarà il Primavera Marinacci, mentre davanti si dovrebbe andare con il tridente leggero, a meno che Sarri non decida di lanciare Cancellieri dal 1' al posto di Ciro.

Probabile formazione (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Patric, Kamenovic, Marinacci; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.