Auronzo, il Comune annuncia: "Ospiteremo il ritiro". Ma la Lazio ha l'opzione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito al ritiro pre-campionato della Lazio, vi avevamo anticipato che il Comune di Auronzo aveva dato disponibilità ad ospitare nuovamente la pre-season biancoceleste, contrariamente a quanto ci si attendeva al termine dello scorso luglio. Decisione che è stata ufficializzata in questo momento con un comunicato. Tuttavia, dovrà essere il club ad accettare - o meno - di effettuare il proprio ritiro tra le Tre Cime di Lavaredo.

Nel frattempo, ecco di seguito il comunicato:

"Il Comune di Auronzo, attraverso il Sindaco Dario Vecellio, è lieto di annunciare che, in conformità con l’accordo in essere, ospiterà il ritiro estivo precampionato della S.S. Lazio S.p.A. per il 2025. Questo prestigioso evento, organizzato con la consueta professionalità da Media Sport Group Srl, si conferma un appuntamento di grande valore per la nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale e Media Sport Event ribadiscono il loro impegno nel garantire un’accoglienza calorosa e impeccabile alla squadra e, soprattutto, ai tifosi che giungeranno per vivere questa esperienza unica tra le bellezze delle Dolomiti. Dopo le difficoltà emerse nel 2024, che avevano creato alcune tensioni tra le parti, è stato raggiunto un accordo che consolida la collaborazione e assicura il rispetto degli impegni contrattuali.

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che, con dedizione e professionalità, hanno contribuito al raggiungimento di questa intesa. Siamo fieri di rinnovare il nostro impegno nell’ospitare la S.S. Lazio per il ritiro del 2025, contribuendo a creare sinergie virtuose tra sport, economia e territorio, a beneficio della nostra comunità.

Consapevoli dell’importanza di questo evento sotto molteplici aspetti, le parti confermano di essersi sempre adoperate con la massima serietà e integrità per l’organizzazione e la piena riuscita del ritiro. In questa occasione, desideriamo rinnovare la nostra stima nei confronti del Presidente della S.S. Lazio, Sig. Claudio Lotito, e del Presidente di Media Sport Event Group, Sig. Gianni Lacchè, la cui collaborazione continua è essenziale per il successo di questa storica tradizione.

Al tempo stesso, desideriamo sottolineare l’apprezzamento e la stima che il Presidente Lotito e Media Sport Event nutrono nei confronti del Sindaco Dario Vecellio, del Comune di Auronzo e dell’intera comunità auronzana. Questo reciproco rispetto e spirito di collaborazione rappresentano la base di un rapporto solido e proficuo, che consente di realizzare un evento di grande prestigio".

