Auronzo, Lazio - Mantova sarà l'ultima amichevole: data e orario

Il programma degli eventi e delle amichevoli della Lazio ad Auronzo di Cadore, ora è davvero completo. Ufficializzato l'ultimo tassello, quello dell'amichevole del 27 contro il Mantova. L'ultimo impegno in Veneto dei biancocelesti sarà contro la formazione di Serie D, dopo di che Lulic e compagni torneranno a Roma per apprestarsi ad affrontare la seconda parte del ritiro pre stagionale, quella a Marienfield in Germania. L'amichevole tra Lazio e Mantova si giocherà sabato 27 luglio alle ore 16.00, allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore.

