Lazio, Auronzo biancoceleste: il programma completo degli eventi e delle amichevoli

AURONZO - Gran parte della stagione che verrà si costruisce e si tempra durante il ritiro. Nello scenario mozzafiato di Auronzo di Cadore, la Lazio - come accade da 12 anni a questa parte - suderà agli ordini di mister Inzaghi. Ma non solo allenamenti e amichevoli. Nell'arco di tutti i 16 giorni del ritiro (più lungo del solito), la città cadorina si tingerà completamente di biancoceleste: tanti gli eventi in programma che permetteranno alla comunità tutta e ai tifosi presenti sul posto di gustarsi appieno la squadra e l'atmosfera festante che inevitabilmente investirà la Lazio. Lunedì 15 luglio, presso la sala consiliare, il sindaco Tatiana Pais Becher e l'Amministrazione comunale saluteranno ufficialmente la squadra. Martedì 23 luglio la Lazio si presenterà alla comunità di Auronzo in piazza Santa Giustina o allo Stadio del Ghiaccio (tutto dipenderà dalle condizioni meteo). Sabato 20 luglio si terrà invece la cosiddetta "notte biancoceleste", con negozi e locali aperti sino a tardi e blocco del traffico.

Di seguito il programma completo:

- Lazio - Auronzo (amichevole), domenica 14/07 ore 17:00

- Saluto ufficiale alla squadra del sindaco e dell'Amministrazione comunale, lunedì 15/07 ore 21:00

- Lazio - Top 11 Radio Club (amichevole), mercoledì 17/07 ore 17:00

- Notte Biancoceleste, sabato 20/07 dalle ore 21:00

- Lazio - Triestina (amichevole), domenica 21/07 ore 17:00

- Presentazione ufficiale della squadra, martedì 23/07 ore 21:00

- Lazio - Virtus Entella (amichevole), mercoledì 24/07 ore 17:00

- Lazio - Mantova (amichevole), sabato 27/07 ore 17:00

- Fine ritiro e partenza, sabato 27/07 ore 19:30

