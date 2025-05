Baldieri avvisa la Lazio: "Per il Lecce è la partita della vita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È quasi tutto pronto per la chiusura di questo campionato. La Lazio ospiterà il Lecce all'Olimpico domenica sera per una partita da dentro o fuori, per entrambe le squadre. I pugliesi si giocano la salvezza, con i tifosi ed ex calciatori giallorossi che sperano di poter vedere un Lecce "con il coltello fra i denti". Tra loro troviamo anche Paolo Baldieri, ex centravanti, che ha parlato al Quotidiano di Puglia:

"Per vincere a Roma contro una Lazio fortemente motivata dagli approdi europei servirà la grande impresa in una giornata nella quale la sfida dell'Empoli sembra più facile rispetto a quella del Venezia, che affronta la Juve. Ci vuole un Lecce concentrato al massimo. La partita della vita va giocata colpo su colpo. Nel calcio niente è impossibile e in una partita del genere, per entrambe le squadre, la quantità può valere ancor di più della qualità".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.