Ballotta: "La Lazio lotterà per la Champions. Ma qualcosa va cambiata..."

Durante la sua lunga carriere ha vestito tantissime maglie, ma quella della Lazio è probabilmente l'esperienza più significativa per Marco Ballotta. L'ex portiere biancoceleste ha rilasciato un'intervista a calciomercato.it, parlando ovviamente anche della sua ex squadra: "La prossima stagione dipenderà naturalmente dal mercato, ma penso che la Lazio lotterà per la Champions League. Sicuramente però andranno cambiati 5-6 giocatori. Se tornerei alla Lazio come dirigente? Sì, ma bisogna essere nelle grazie di qualcuno".

SU BUFFON: "E' giusto così. E' giusto che la sua carriera finisca alla Juventus. E' un uomo di spogliatoio e conosce bene l'ambiente bianconero. Credo che per lui sarà l'ultimo anno da giocatore, poi diventerà dirigente dei bianconeri".

