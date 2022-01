Balotelli in Nazionale, Montella: "So quanto Mario ci tenesse, sono felice"

Ha diviso l'opinione pubblica e non solo la decisione del ct Roberto Mancini di convocare Mario Balotelli per lo stage della Nazionale che si terrà in queste settimane. In molti hanno espresso il loro parere in merito e tra questi c'è anche Vincenzo Montella ovvero l'allenatore di Super Mario all'Adana Demirspor. "Quando ho saputo della convocazione non dico che ho provato la stessa gioia di quando chiamavano me da giocatore, ma quasi. So quanto Mario ci tenesse. Quando dissi che era ‘fissato’ non scherzavo", queste le sue parole rilasciate sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.