Barcellona, l'avventura di Suarez ai titoli di coda: l'ipotesi rescissione prende quota

L'avventura di Luis Suarez tra le fila del Barcellona sembra essere arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riporta RAC1, il neoallenatore olandese Ronald Koeman avrebbe comunicato all'attaccante che non rientra più nei piani del club. L'ipotesi che ha preso quota nelle ultime ore è quella della risoluzione del contratto, che scadrà nel 2021. Un'eventualità che scatenerebbe un'autentica asta tra i club europei per accaparrarsi l'ex Liverpool. Ma Suarez non è l'unico che potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero: Arturo Vidal è l'altro calciatore che potrebbe svincolarsi a breve dal contratto blaugrana.

Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

Diritti tv, slitta il termine per le offerte dei fondi legati alla Lega Serie A

TORNA ALLA HOMEPAGE