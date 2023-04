Bari, tifosi in rivolta: il motivo? Le uova di Pasqua del club...puzzano!

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

Se da una parte il Bari gioisce per la vittoria in casa del SudTirol nello scontro diretto per l'altissima classifica, c'è una parte della società che invece non sta passando un momento felicissimo. Il motivo? Le uova di Pasqua ufficiali del club.

Come riporta, infatti, La Repubblica - Bari in edicola un discreto numero di tifosi si sono lamentati sui social del cattivo odore del cioccolato presente all'interno della confezione. Il prodotto, realizzato da Dolci Preziosi in collaborazione, appunto con la società della famiglia De Laurentiis, rischia ora di diventare un vero e proprio caso. Alcuni soggetti, tramite social, hanno anche ventilato la possibilità di una segnalazione alle autorità.