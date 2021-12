Bayern, Kahn propone: "Vogliamo un tetto salariale e sanzioni reali"

Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha rilasciato un'intervista alla stampa tedesca proponendo l'introduzione di un tetto salariale. Secondo l'ex portiere è necessario che le spese per gli stipendi siano limitate al massimo al 60-70% dei ricavi. Inoltre Kahn propone limiti chiari per gli investitori su quanto possano investire nel calcio e quante perdite possano compensare. Le sue parole: "Vogliamo un tetto salariale, un massimale come monte ingaggi e delle sanzioni che facciano male e siano reali, anche per le grandi società. Non vogliamo altro che il controllo dei costi nel mondo del calcio".