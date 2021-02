Bayern Monaco, Boateng indagato per la morte dell'ex compagna Kasia Lenhardt

Lo scorso dieci febbraio la modella Kasia Lenhardt è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. La ragazza, 25enne, era l'ex compagna del calciatore del Bayern Monaco Jerome Boateng e come riporta la Bild la procura di Monaco ha riaperto le indagini proprio nei confronti del giocatore per lesioni personali. "Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perché ci sono arrivate nuove informazioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L'indagine è ancora in corso", queste le parole del procuratore capo Anne Leiding. Sembra infatti che l'esame autoptico abbia dato conto di un lobo dell'orecchio strappato sul corpo della modella. Boateng aveva saltato proprio a causa della tragedia la finale del Mondiale per Club in Qatar mentre ieri era in campo nella gara tra Lazio e Bayern Monaco.

