Tragedia Boateng, trovata morta l'ex fidanzata: aveva 25 anni

Kasia Lenhardt, modella ed ex fidanzata di Jerome Boateng, è stata trovata morta questa mattina nel suo appartamento di Berlino. Una notizia inattesa e sconvolgente per il giocatore del Bayern Monaco. Il difensore tedesco aveva annunciato la fine della loro relazione pochi giorni fa su Instagram, ora la scomparsa della venticinquenne sulle cui cause la Polizia sta indagando.