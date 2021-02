Zenit, il gesto eroico di tre componenti della squadra B: salvano un uomo da un incendio

Eroi per un giorno. Due calciatori della squadra B dello Zenit e un componente dello staff tecnico hanno salvato un uomo da un incendio lo scorso lunedì. Come raccontato dal club sui propri canali ufficiali, i tre stavano facendo jogging nel corso del ritiro in Turchia e hanno sentito delle urla. Il loro intervento è stato decisivo nell'estrarre l'uomo privo di sensi da un edificio in fiamme. Immediatamente è stata chiamata l'ambulanza, con i medici che sono arrivati rapidamente sul posto e ringraziato i tre per le loro azioni. L'uomo è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. Eroi per un giorno, in attesa magari di poter utilizzare lo stesso coraggio anche in campo.

Lazio, Papadopulo: "Società migliorata negli anni, ieri è stata una serata no"

Lazio, Saurini: "C'è stata una sorta di riverenza verso i tedeschi"

TORNA ALLA HOMEPAGE