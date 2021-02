Lazio, Papadopulo: "Società migliorata negli anni, ieri è stata una serata no"

Nonostante la sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco, la crescita della Lazio in questi ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. I biancocelesti non giocavano partite così importanti da parecchio tempo. Questo concetto è stato spiegato da Giuseppe Papadopulo, che ha allenato la Lazio nei primi anni del 2000, a TMW Radio: "Ai miei tempi ci voleva un ottimismo molto marcato, era una Lazietta che cercava di risorgere. Questi traguardi potevamo solamente sognarli, ma negli anni la Lazio è migliorata, tra strutture e squadra: oggi si raccolgono i frutti del lavoro. Sì, è un punto d'arrivo ora, ma che non dovrà dare solo certezze sulla partecipazione bensì anche sul raggiungimento degli obiettivi".

RICORDO SPECIALE - "Ogni anno in quel periodo infatti le radio mi chiamano sempre! Fa piacere ricordarlo, in quel momento si cercava di pensare solo quanti gol avremmo subito dalla Roma e invece la Lazio annaspava in basso. Riuscimmo a fare una grande partita e vincere 3-1. Tre giorni dopo bissammo a Firenze e con quei sei punti venimmo fuori da una zona complicata".

LOTITO - "All'inizio non avevo una buona impressione di lui, poi però ho conosciuto una persona di valore. Tuttora ho un buon rapporto con lui, e credo che non gli siano stati riconosciuti i meriti dovuti".

SERATA NO - "Purtroppo non si è vista la solita Lazio. Ogni partita è storia a sé, e con il primo gol regalato è stata dichiarata la differenza tra le due squadre: di fronte c'erano una serata no, ed una sì".