Bayern Monaco, Gnabry positivo al Covid: salta il Psg

Caso di positività al coronavirus in casa Bayern Monaco. Serge Gnabry è infatti risultato positivo al Covid-19 e salterà la gara di Champions di League di domani dei tedeschi contro il Psg. Il calciatore già a novembre finì fuori per una positività che però in seguito si rivelò falsa, questa volta invece sarà costretto a stare ai box.

