Bayern Monaco: Klose è il secondo assistente del nuovo allenatore

Non solo in Italia, tra Inter e Napoli, c'è maretta anche su un'altra grande panchina europea. È quella del Bayern Monaco, che ha da poco salutato Niko Kovac. Il giovane tecnico tedesco ha risolto consensualmente il suo contratto con i bavaresi a seguito del clamoroso 5-1 incassato lo scorso weekend contro l'Eintracht Francoforte, trascinando con sé anche una serie di scontati cambiamenti a livello tecnico per il Bayern. Nell'attesa di scegliere (o forse solo annunciare, durante la sosta ndr) il nuovo allenatore, il più importante club della Germania ha scelto Hans-Dieter Flick come tecnico ad interim. Il nuovo - e momentaneo - mister avrà al suo fianco Hermann Gerland, un altro profilo importante all'interno della società, e un ex laziale. Come riporta L'Equipe, infatti, Miroslav Klose diventerà il secondo assistente di Flick, affiancando dunque Gerland e compiendo un passo importante per la propria carriera. Resta da capire se anche per Miro il nuovo ruolo non sarà altro che un impiego “a tempo determinato”, con la scadenza prevista per sabato sera dopo la sfida in campionato al Borussia Dortmund. Intanto, però, l'ex centravanti della Lazio scalerà parecchie posizioni passando direttamente dall'Under 17 (di cui è stato allenatore fino a oggi) alla prima squadra.

