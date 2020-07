Bayern Monaco, l'ex Lazio Klose inizierà con i nuovi durante la Champions

Domani il Bayern Monaco, dopo due settimane di ferie, inizierà la preparazione per la Champions che si disputerà ad agosto. Lo staff di Hansi Flick ha fatto registrare l'inserimento come nuovo vice allenatore dell'ex Lazio Miroslav Klose. Come riporta la stampa tedesca, proprio durante il mese di agosto, quando il Bayern si giocherà la Champions, Miro resterà a Monaco per guidare le sedute dei nuovi acquisti, Leroy Sané, Tanguy Nianzou Kouassi, Alexander Nübel e Adrian Fein. Con lui anche Oliver Batista Meier, dell'Academy del club bavarese per il quale i tedeschi hanno detto di no al prestito all'Hoffenheim.

