Bayern Monaco, la protesta silenziosa di Lewandowski: per il secondo giorno...

Continua il braccio di ferro tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski. L'attaccante dalla fine della scorsa stagione ha espresso la sua volontà di lasciare il club e di andare al Barcellona ma i tedeschi non hanno intenzione di lasciarlo andare visto anche l'anno di contratto rimanente. Intanto il polacco è partito per il ritiro con la squadra anche se per il secondo giorno di seguito si è presentato tardi agli allenamenti. Secondo quanto riportato dalla Bild il calciatore avrebbe scelto questa forma di protesta "silenziosa" per manifestare il suo malessere.