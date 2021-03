Bayern Monaco - Lazio, ancora Immobile vs Lewandowski: la Scarpa d'Oro contro il secondo miglior marcatore in Bundelsiga

La sfida tra Bayern Monaco e Lazio metterà di fronte ancora una volta due degli attaccanti più forti del panorama mondiale. Mercoledì 17 marzo all'Allianz Arena andrà in scena il ritorno degli ottavi di Champions League e il secondo duello tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski. L'andata è stata stravinta dal panzer polacco e dalla sua corazzata. I bavaresi si sono imposti 4-1 all'Olimpico con gol del loro numero 9 superando una Lazio un po' impaurita dal grande palcoscenico. Immobile e compagni avranno l'occasione di rifarsi in uno stadio storico e prestigioso. Il passaggio del turno resta un miraggio ma Inzaghi spera che i suoi possano quantomeno riscattare la prestazione deludente dell'andata.

DUELLO IN ATTACCO - Lo scontro tra Ciro e Robert resta uno dei più interessanti del confronto. Con il gol messo a segno contro il Werder Brema, Lewandowski ha raggiunto Fischer in una speciale classifica. Con 268 reti, il polacco ex Borussia Dormund è diventato il secondo miglior marcatore della storia in Bundesliga. Immobile, che in settimana ha ritirato la Scarpa d'Oro vinta lo scorso anno battendo proprio l'attaccante bavarese, deve interrompere un digiuno che dura da troppe partite per uno come lui. Il numero 17 della Lazio non trova la via del gol dal 7 febbraio scorso nella gara controil Cagliari.