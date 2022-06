Bayern Monaco, Lewandowski sbotta: "Voglio andare via, non mi vogliono ascoltare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Robert Lewandowski vuole andare via dal Bayern Monaco. L'attaccante polacco ha già comunicato la sua decisione al club tedesco che però non lo ha ancora liberato e per questo il calciatore, vincitore della Scarpa d'Oro, ha rilasciato nuove pesanti dichiarazioni dal ritiro della Nazionale: "La mia intenzione è quella di andare via dal Bayern Monaco, questo è sicuro. La lealtà e il rispetto sono più importanti degli affari, ma non mi vogliono comunque ascoltare. Sono sempre stato a piena disposizione del club e penso che la cosa migliore sia trovare una soluzione buona per tutti. Non si può decidere pensando in una sola direzione".