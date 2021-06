Belgio - Portogallo, il gesto di stizza di Ronaldo e il siparietto con Courtois: "Fortunato eh..."

Triplice fischio ed eliminazione immediata del Portogallo. Ieri sera il Belgio ha sconfitto per 1-0 la nazionale di Santos, trovando così la qualificazione ai quarti di finale, Lukaku ed i suoi compagni incontreranno così l'Italia venerdì 2 luglio all'Allianz Arena. Il mancato accesso dei portoghesi ha però rattristito i loro animi, specialmente quello di Cristiano Ronaldo, che ha assunto un comportamento discutibile. Come riporta ANSA, il numero 7 della Juventus, avrebbe gettato la fascia di capitano a terra dandole successivamente un calcio mentre lasciava il campo, dopo la sconfitta. Fascia che viene raccolta subito dopo da un membro dello staff portoghese. Un gesto di stizza non passato di certo inosservato. Pochi minuti prima Ronaldo era stato anche protagonista di un siparietto con il portiere belga Courtois in cui avrebbe detto: "Fortunato eh? La palla oggi non voleva entrare. Buona fortuna..." al portiere avversario durante i saluti di rito in mezzo al campo. Evidente sono i suoi occhi lucidi a seguito della profonda delusione, ma è altrettanto clamoroso il suo atteggiamento verso i suoi avversari e la fascia di capitano, non in linea con i valori sportivi che il calcio da sempre diffonde.

