Belgio, Sels e Hazard: "Contro l'Italia servirà una prestazione importante"

- 3 giorni e Italia e Belgio si sfideranno in campo per conquistare la semifinale di Euro 2020. Queste le parole del portiere belga Matz Sels in conferenza stampa: "Avremmo potuto affrontare i francesi in semifinale. Noi ci dobbiamo ancora arrivare. Possono succedere tante cose in una partita. Basta guardare l'Olanda. Dobbiamo concentrarci su noi stessi".

Anche Thorgan Hazard ha detto la sua in merito: "Con il Portogallo abbiamo sofferto ma anche l'Italia contro l'Austria. In questa fase del torneo, forse, non aver giocato i supplementari sarà un vantaggio. L'Italia ha impressionato tutti soprattutto nella fase a gironi. Hanno avuto più difficoltà nell'ultima partita. Ci vorrà una prestazione importante per qualificarsi. Sarà una grande sfida per noi riuscire a batterli".

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson-bis si lavora per l'intesa: i dettagli

Lazio, ballottaggio Hysaj-Angileri: trattative calde

TORNA ALLA HOME PAGE