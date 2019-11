Belotti su Immobile: "Ciro è un amico, l'Italia ha bisogno di entrambi"

Immobile e Belotti, trascinatori di Lazio e Torino e concorrenti nell'Italia. Eppure sono amici per la pelle, come conferma il Gallo ai microfoni di Rai 1 a margine della partita in Bosnia: "Ciro è un grandissimo attaccante, un amico, siamo in camera insieme, facciamo tutto insieme. All'Italia non basta un attaccante, ne servono di più, io non mi sento davanti a lui, ma devo pensare solo a rimanere concentrato e giocare". Sul gol segnato: "Quando un attaccante fa gol e la squadra vince è il massimo della felicità. Diciamo che quando entro in campo cerco sempre di dare il massimo per aiutare la squadra, è una soddisfazione quando questo riesce. Vincere aiuta a vincere, il record è una cosa bella ma dobbiamo pensare a migliorarlo".

