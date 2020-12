Benevento - Lazio, i precedenti dei fratelli Inzaghi: Filippo vince il confronto da calciatori

Questa sera la Lazio scenderà in campo al Ciro Vigorito e Simone Inzaghi ritroverà suo fratello Filippo. I due sono si già affrontati da allenatori, come successe in passato con gli scarpini. Da calciatori i due sono stati avversari molte volte, ma solo in 8 occasioni sono scesi entrambi in campo. La prima sfida risale alla stagione 1998/99: Simone indossava la maglia del Piacenza, Pippo quella della Juventus. Per 72 minuti i due sono stati contemporaneamente sul rettangolo di gioco e lo juventino ha segnato il gol decisivo. L'anno successivo Simone esordiva con la Lazio ed è riuscito a strappare un pareggio e una vittoria nel confronto personale. Nel 2000/01 Simone aveva lo scudetto cucito sul petto, rubato all'ultima giornata proprio al fratello e la sfida è finita in pareggio. Poi Filippo è passato al Milan ed è riuscito sempre a battere il fratello, tranne una volta in semifinale di Coppa Italia nel 2004. Il conteggio finale vede gioire Filippo con 3 vittorie rispetto alle 2 di Simone, 3 i pareggi.